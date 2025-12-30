Napoli, al via la preparazione per la sfida con la Lazio: il report
30.12.2025 17:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Il Napoli, dopo la vittoria esterna con la Cremonese e qualche giorno di riposo, ha ripreso a lavorare iniziando la preparazione in vista del big match con la Lazio. L'appuntamento è per domenica 4 dicembre alle 12:30 all'Olimpico.
Come riporta il sito ufficiale del club, nella giornata di oggi la squadra di Conte è stato impegnata in una seduta mattutina in cui ha svolto principalmente un lavoro atletico.
