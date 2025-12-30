Udinese - Lazio, che fine ha fatto il rigore? Rocchi ignora l'episodio a Open Var
Udinese - Lazio è tornato al centro dell'agenda con l'uscita di Open Var, il programma a cadenza settimanale in cui Gianluca Rocchi spiega e analizza gli episodi arbitrali del weekend di Serie A.
Il gol di Davis nei secondi finali della sfida ha fatto discutere molto, ma ha messo d'accordo gran parte degli appassionati di calcio: il gol era da annullare per il tocco di braccio dell'attaccante. Rocchi tentenna sull'argomento, giustifica la scelta degli arbitri e parla della necessità di una modifica del regolamento per rendere più chiara la fattispecie e l'utilizzo del concetto di "immediatezza".
Un episodio che però è statocompletamente ignorato è stato il mancato rigore assegnato alla Lazio. Infatti, nel primo tempo un calciatore dell'Udinese commette un fallo di mano in area di rigore e anche in questa circostanza l'intervento non viene punito. Rocchi a Open Var in questo caso non giustifica gli arbitri o non prova a spiegare cosa sia accaduto, ma sceglie proprio di glissare sull'argomento: del mancato rigore non c'è traccia.