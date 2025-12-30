Coppa d'Africa, Nigeria qualificata: Dele-Bashiru decisivo con la Tunisia
30.12.2025 20:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Nigeria ha concluso la fase a gironi della Coppa d'Africa al primo posto nel girone C con 9 punti, decisiva per la qualificazione agli ottavi la vittoria sulla Tunisia.
nigeriani si sono imposti 3-1 sugli avversari e ha contribuito al successo anche Dele-Bashiru. Il centrocampista della Lazio è stato autore dell'assist del primo gol, quello che ha di fatto sbloccato la gara. La selezione ora è in attesa di conoscere la sfidante che affronterà il 5 gennaio.
