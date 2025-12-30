Serie A | La classifica dell'anno solare: la posizione della Lazio
30.12.2025 19:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il 2025 volge al termine, ormai mancano poche ore per poter inaugurare il nuovo anno. È stato un anno particolare per la Lazio, con più bassi che alti e più di qualche sogno rimasto nel cassetto. Le speranze per il futuro non devono smettere di prosperare. Anche perché il 2025 non è stato positivo in termini numerici.
Nella classifica dell'anno solare realizzata da Transfermarkt, la Lazio si trova addirittura nona a quota 54 punti con 37 partite giocate. Sopra di lei ci sono in ordine Atalanta, Como, Bologna, Juventus, Milan, Napoli, Inter e Roma.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.