Lazio, Braglia: "La classe arbitrale non è intoccabile, Simonelli..."
30.12.2025 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio e la Lega sono arrivate allo "scontro" dopo i ripetuti episodi arbitrali che hanno penalizzato i biancocelesti, l'ultimo accaduto nella sfida esterna con l'Udinese. Sull'argomento, nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW, si è espresso Simone Braglia: "Non è che la classe arbitrale sia una casta che non si può toccare. Se c'è rispetto delle parti, serve dialogo ed è auspicabile. Con la risposta di Simonelli vuol dire che si sta mettendo un muro. Il dialogo non deve mai mancare nel mondo dello sport".
