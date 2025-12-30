Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la fascia sinistra: spunta Pedraza
CALCIOMERCATO LAZIO - Possibili cambi a sinistra. In caso di partenza di Nuno Tavares, la Lazio si guarda intorno e studia nuove opzioni. In lista ci sono già Parisi, Valeri, Martin (per cui il Genoa spinge per il rinnovo) e Netz, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunto anche un altro nome.
Si tratta di Alfonso Pedraza, terzino sinistro classe '96 del Villarreal. Il suo profilo piace molto a Formello, come riportato da Alfredo Pedullà. È in scadenza di contratto a giugno, il club spagnolo vorrebbe provare a trattenerlo fino a fine stagione.
Alla Lazio interessa il suo profilo perché completo sia in fase di costruzione che di contenimento, per questo ci sono già stati contatti per capire la fattibilità dell'operazione. Fin qui ha messo a referto 3 assist in 19 presenze, per un totale di 956 minuti giocati.