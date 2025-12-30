Agostinelli: "Lazio penalizzata in modo clamoroso. E col Napoli..."

Andrea Agostinelli, ospite a "1 Football Club" programma in onda su 1 Station Radio, ha detto la sua sul momento di Napoli e Lazio, prossime avversarie in campionato.

Queste le considerazioni sulla squadra di Sarri: "La Lazio è una squadra difficile da affrontare per tutti. Ha dimostrato nelle ultime uscite di essere molto solida ed è stata penalizzata in modo clamoroso tra Milano, Parma e Udine. Non è assolutamente in crisi dal punto di vista del gioco e delle prestazioni".

"Il Napoli sarà favorito, questo è chiaro, ma è una partita che va conquistata. La solidità della Lazio può mettere in difficoltà anche questo Napoli, che però mi sembra stia andando davvero alla grande.”

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE