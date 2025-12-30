FORMELLO - Lazio, si chiude il 2025: Sarri con un dubbio in attacco

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Verso l’ultimo allenamento dell’anno. Con la sgambata di domani pomeriggio si chiuderà il 2025, dopo la doppia seduta andata in scena oggi. Sarri, che si è operato e contro il Napoli sarà regolarmente in panchina, potrà tornare a contare su Guendouzi e Basic. Entrambi hanno scontato le rispettive squalifiche (due per il croato), giocheranno insieme a Cataldi in regia.

L’unico grande dubbio è in attacco: Noslin insidia ancora Castellanos per il posto al centro del tridente. L’olandese ha vinto il ballottaggio già sabato scorso a Udine, all’Olimpico potrebbe spuntarla di nuovo. Il Taty non sta attraversando un buon momento di forma e le voci di mercato continuano a tormentarlo: non è da escludere la seconda panchina consecutiva.

Sulle fasce spazio ancora a Zaccagni e Cancellieri; conferme anche in difesa, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini di fronte a Provedel. Mancheranno Dele-Bashiru e Dia, occupati in Coppa d’Africa. Per Rovella siamo vicini al rientro, nei prossimi giorni potrebbe tornare tra i convocati. Attenzione anche ai cambi di lista per Hysaj e Gigot, durante il mercato di gennaio non ci sono limitazioni.