Calciomercato Lazio | Samardzic, arriva il benestare di Sarri: la situazione

Maurizio Sarri ha dato il suo benestare al trasferimento di Lazar Samardziz alla Lazio, il Comandante lo accoglierebbe volentieri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Nella giornata di ieri si era parlato di una richiesta di informazioni da parte della Lazio per Lazar Samardzic. Il profilo del centrocampista serbo piace a Formello da tempi non sospetti e, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, avrebbe anche il placet di Maurizio Sarri. Il Comandante, infatti, aveva dato il suo benestare all'arrivo del classe 2003 già nelle sessioni di mercato scorse, quando era alla sua prima esperienza sulla panchina della Lazio.

SAMARDZIC PUO' LASCIARE BERGAMO - Nel frattempo, Samardzic si è trasferito all'Atalanta dove, però, non solo non ha trovato continuità di minutaggio, ma non è riuscito neanche a garantire un rednimento degno delle aspettative createsi su di lui. Motivo per cui, sfiorato l'Olympique Marsiglia in estate, a gennaio Samardzic potrebbe tornare sul mercato. La Lazio è una delle squadre interessate, Sarri - dopo aver provato per Loftus-Cheek, ma senza successo per motivi economici e non solo - lo accoglierebbe volentieri a Roma. Non resta ora che capire se nei prossimi giorni potrà nascere qualcosa di più concreto.

IL PUNTO DI PEDULLA' - "Il nome di Samardzic era stato avallato dall'allenatore già qualche sessione di mercato fa. Se ci fosse la possibilità di fare una spesa lì, Sarri darebbe il suo placet per Samardzic. Dopo aver provato per Loftus-Cheek, che guadagna 5 milioni di lori, 2,5 da gennaio a giugno e che, anche se non fosse un intoccabile per Allegri, ci porterebbe dentro le dinamiche dei rapporti tra Tare, la Lazio e Sarri. Tante cose che rendono la situazione bloccata anche se piace".