Lazio, il gol di Davis a Open VAR: l'analisi dietro il fallo di mano

Open VAR ha reso nota l'analisi di Gariglio e Chiffi dopo il gol segnato dall'Udinese contro la Lazio, propiziato da un fallo di mano di Davis

Una settimana dopo Lazio-Cremonese al centro della puntata di Open VAR c'è ancora la squadra di Maurizio Sarri. I biancocelesti al termine della partita contro l'Udinese hanno protestato per un tocco di mano di Davis che porta al gol del pareggio dei friulani. Tocco di mano che ha fatto molto discutere nelle scorse ore perché chiama in causa il criterio e il concetto di immediatezza che vanno presi in considerazione nel momento in cui un attaccante segna dopo aver toccato il pallone braccio. L'episodio è stato analizzato anche dai due varisti Gariglio (VAR) e Chiffi (A.VAR) che con particolare incertezza hanno giudicato il gol non immediatamente successio al tocco di mano. Di seguito il dialogo.

ARBITRO: "Buona!"

SALA VAR: "Vediamo poi se era volontario nel caso (tocco di mano di Palma, ndr). Mano in attacco (deviazione con il braccio di Davis, ndr)".

ASSISTENTE: "L'ha presa con la mano secondo me".

ARBITRO: "Gioca, gioca".

SALA VAR: "Teniamo tutti e due, soprattutto il secondo. Gol. Partiamo di là, vediamo tutte e due bene. E anche le bandierine eventuali".

Il dialogo al VAR nella revisione del tocco di braccio di Palma

SALA VAR: "Dobbiamo guardare quando gliela calcia a dosso. Dammi una stretta. Ok, attaccata al corpo questo. Il braccio dietro mai punibile, via".

L'attenzione si sposta poi sul tocco di Davis, che controlla con il braccio il tiro di Zaniolo

GARIGLIO: "Qui c'è una bandierina quando riceve. Aspetta Lore c'è una bandierina dopo il possibile tocco di mano. Calcia, lui il braccio ce l'ha congruo e non segna lui" analizza Gariglio. A questo punto viene corretto da Chiffi:

CHIFFI: "Sì, sì lo segna lui eh".

GARIGLIO: "Segna lui?".

CHIFFI: "Sì, sì".

GARIGLIO: "Vediamo, vai lascia andare Lore. Sì segna lui e per me è immediatezza, perché... Guardalo Dani, te lo faccio vedere. Glielo calcia addosso e non è punibile, c'è anche la GLT che lo fa veder bene. Perché il braccio è congruo".

CHIFFI: "E' aderente al corpo, totalmente attaccato"

GARIGLIO: "Però la prendere con il braccio, dopo controlla sempre lui il pallone e segna. Immediatezza? Perché non è proprio immediato. Non è immediatezza per te?".

CHIFFI: "Per te sì?". "

GARIGLIO: "No, però segna lui, non è punibile in teoria. La prende lui, fa un dribbling, però non è immediato. Tu che dici?".

CHIFFI: "Non vedo tutta questa immediatezza sinceramente. Vero che segna lui, il tocco non è punibile, come posizione dico".

GARIGLIO: "Confermiamo. Check completato: rete regolare".