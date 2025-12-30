Lazio, rinnovo e obiettivi: le parole dell’agente di Romagnoli

30.12.2025 22:10 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio, rinnovo e obiettivi: le parole dell’agente di Romagnoli
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Raggiunto dai microfoni di Radio Sportiva Enzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli ha parlato del futuro del difensore della Lazio.

“Alessio vive il suo momento di felicità a Roma perché è tifoso laziale. È felicissimo di vestire quella maglia, sul contratto in scadenza viste le problematiche estive della Lazio è tutto bloccato, aspetteremo i prossimi mesi ma il ragazzo sta dimostrando di essere leader della squadra come posizione e spogliatoio”.

“Speriamo che i prossimi mesi arrivino anche obiettivi importanti, poi a fine anno vedremo. Non ci sono stati sentori di rinnovo ad ora, posso dire che il ragazzo deve finire l’anno nel migliore dei modi e poi vediamo cosa succede”. 

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.