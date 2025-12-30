Lazio, rinnovo e obiettivi: le parole dell’agente di Romagnoli
Raggiunto dai microfoni di Radio Sportiva Enzo Raiola, agente di Alessio Romagnoli ha parlato del futuro del difensore della Lazio.
“Alessio vive il suo momento di felicità a Roma perché è tifoso laziale. È felicissimo di vestire quella maglia, sul contratto in scadenza viste le problematiche estive della Lazio è tutto bloccato, aspetteremo i prossimi mesi ma il ragazzo sta dimostrando di essere leader della squadra come posizione e spogliatoio”.
“Speriamo che i prossimi mesi arrivino anche obiettivi importanti, poi a fine anno vedremo. Non ci sono stati sentori di rinnovo ad ora, posso dire che il ragazzo deve finire l’anno nel migliore dei modi e poi vediamo cosa succede”.
