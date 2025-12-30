Calciomercato Lazio | Ilic, il ritorno che non ci sarà: bocciato dal club biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - La suggestione è durata poco, giusto il tempo di un rimbalzo di mercato e di qualche voce filtrata da Torino. La Lazio, stavolta, non ci casca. Ivan Ilic non vestirà la maglia biancoceleste. Nonostante le indiscrezioni che lo accostano nuovamente al club di Lotito - magari dentro un intreccio con Belahyane - a Formello le idee sono chiarissime: profilo non ritenuto idoneo, né dal punto di vista fisico né tecnico.

Un film già visto. Ai tempi del Verona, durante il primo ciclo di Sarri, Ilic fu a un passo dalla Lazio. C’era una trattativa, c’era una base d’intesa, ma mancava una cosa: la convinzione. La stessa che oggi, dopo anni e una carriera frenata da alti e bassi, resta un ostacolo. Oggi Ilic gioca poco, Baroni lo tiene ai margini e Cairo lo ha ufficialmente messo sul mercato. I contatti tra agenti e intermediari si moltiplicano, ma a Roma la porta resta chiusa.

La Lazio guarda avanti. Una punta, un terzino sinistro e una mezz’ala: sono questi i tre obiettivi dichiarati per gennaio. Il resto sono chiacchiere. Dentro Formello si lavora in silenzio, con la convinzione che il mercato debba portare certezze, non scommesse. E Ilic, per la Lazio di oggi, non lo è. Nemmeno il timido benestare di Sarri ha smosso la posizione del club: niente Ilic, niente ritorni al passato. L’idea è chiara e definitiva. Il centrocampista serbo non varcherà i cancelli di Formello: non nel primo Sarri, e nemmeno in questo secondo atto del suo regno biancoceleste.