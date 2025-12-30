Calciomercato Lazio | Marchetti (Sky): "Lucca? Si è parlato anche di uno scambio..."
Il futuro di Lucca è uno dei temi che sta tenendo banco in casa Napoli. Il giocatore è stato accostato anche alla Lazio e sull'argomento si è espresso, nel corso del suo intervento a Radio Marte, Luca Marchetti.
Le parole del giornalista di Sky Sport: "Tante squadre che hanno bisogno di un attaccante hanno chiesto del giocatore azzurro, che col ritorno di Lukaku vedrà assottigliarsi ulteriormente le possibilità di giocare. Io me lo terrei, visto che è uno degli attaccanti più cercati in Serie A. Si era parlato anche di scambio con Castellanos della Lazio, ma Lucca pare non sia convinto della destinazione".
