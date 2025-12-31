Lazio - Napoli, il nuovo anno si apre all'Olimpico: il dato sui biglietti venduti
31.12.2025
RASSEGNA STAMPA - Due partite di fila all'Olimpico, si parte dal Napoli. La Lazio apre il nuovo anno a casa sua, di fronte ai suoi tifosi. Per la gara di domenica contro gli azzurri sono già stati venduti 10mila biglietti, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Questo dato va aggiunto a quello degli abbonati, che sono in totale 29.918. È stata raggiunta, quindi, quota 40mila spettatori per la prima partita del 2026.
Insieme a tutto il suo pubblico, la Lazio spera di iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. Nel pre partita, come successo contro la Cremonese, ci sarà lo show dell'aquila Flaminia.
