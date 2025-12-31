Lazio, si pensa già alla Fiorentina: il dato attuale sui presenti
31.12.2025 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Dopo il Napoli c'è la Fiorentina. Due partite all'Olimpico per la Lazio per aprire il 2026. Non c'è modo migliore che iniziare il nuovo anno davanti ai propri tifosi.
La vendita libera è iniziata per entrambe le partite, lo stadio inizia a riempirsi giorno dopo giorno. Non solo per la prima gara contro gli azzurri, ma anche per il turno infrasettimanale contro i viola.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, sono già stati staccati circa duemila biglietti, che vanno ad aggiungersi ai 29.918 abbonati per la sfida di mercoledì prossimo.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.