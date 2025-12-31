Calciomercato Lazio | Nicolussi-Caviglia, c'è concorrenza: il valore del cartellino
CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Hans Nicolussi-Caviglia nelle ultime ore è stato accostato alla Lazio. La società biancoceleste è alla ricerca di un centrocampista di qualità e lo scarso spazio che sta trovando il classe 2000 a Firenze potrebbe essere uno stimolo per provarci.
CAGLIARI SU NICOLUSSI - Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 4/5 milioni di euro, la stessa cifra fissata dalla Fiorentina per il riscatto dal Venezia. Da parte del club Viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non ci sarebbe alcun problema nel lasciarlo partire già nel mercato di gennaio, ma bisognerebbe fare i conti con l'inserimento del Cagliari.
PERFETTO PER PISACANE - Stando al quotidiano, infatti, Fabio Pisacane avrebbe fatto il nome di Nicolussi-Caviglia alla dirigenza sarda per rinforzare il proprio centrocampo, schierandolo al fianco di Matteo Prati e alle spalle di Gianluca Gaetano. Il giocatore aostano sarebbe perfetto per far legare i due reparti e dare ancor più compattezza alla sua squadra.