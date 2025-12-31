Udinese, Nani: "Il gol di Davis contro la Lazio? Si è celebrato poco!"

Si continua a parlare dell'Udinese e del tanto discusso gol di Davis contro la Lazio. Sul tema si è espresso anche il group technical director bianconero Gian Luca Nani, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Di seguito le sue parole.

"I bilanci a me piace farli a fine campionato. Come anno solare il bilancio è positivo, abbiamo lanciato tanti giovani. Penso ad Atta, Luca e ne lanceremo tanti altri. Stiamo dando un'identità alla squadra, siamo a metà stagione. Ma se valutiamo l'anno solare, è positivo".

"Davis? È un calciatore straordinario. Se un gol del genere l'avesse fatto un calciatore già affermato sarebbe andato in tv tutti i giorni. Si è celebrato poco. Contro la Fiorentina avevamo fatto una prestazione davvero inspiegabile. Ma siamo stati bravi a cambiare subito passo".