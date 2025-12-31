Lazio, Oddi: "Arbitri? Spero che la società faccia i passi giusti. Bisogna..."
31.12.2025 14:15 di Christian Gugliotta
Nonostante siano già passati alcuni giorni dal controverso finale di Udinese - Lazio, le polemiche relative all'arbitraggio del direttore di gara Colombo non accennano a spegnersi.
Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha evidenziato i numerosi torti arbitrali subiti dai biancocelesti in questa stagione, auspicando un intervento della societa.
“La questione arbitrale sta diventando un problema, spero la società faccia i passi giusti. Io gli errori li comprendo, tutti possiamo commetterli, ma non posso credere siano mirati contro la Lazio. Bisogna venire a capo di questa situazione. La Lazio è una società importante, nata oltre 100 anni fa”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.