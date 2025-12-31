Lazio, il 2025 va in archivio: i numeri dei biancocelesti nell'anno solare
31.12.2025 15:30 di Christian Gugliotta
Il 2025 della Lazio è ai titoli di coda. Per i biancocelesti si è trattato di un anno turbolento, condizionato dalla mancata qualificazione alle coppe europee, un cambio in panchina e lo shock del blocco imposto sul mercato.
Come ogni volta che qualcosa finisce, è arrivato il momento di tirare le somme. Di seguito tutti i numeri della Lazio nell'anno solare che sta per terminare:
Partite: 45 (Serie A, Coppa Italia, UEFA Europa League)
Vittorie: 17
Pareggi: 16
Sconfitte: 12
Gol fatti: 56
Gol subiti: 44
Punti in campionato: 54
Capocannoniere: 8 Mattia Zaccagni
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.