Lazio, il 2025 va in archivio: i numeri dei biancocelesti nell'anno solare

31.12.2025 15:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, il 2025 va in archivio: i numeri dei biancocelesti nell'anno solare

Il 2025 della Lazio è ai titoli di coda. Per i biancocelesti si è trattato di un anno turbolento, condizionato dalla mancata qualificazione alle coppe europee, un cambio in panchina e lo shock del blocco imposto sul mercato.

Come ogni volta che qualcosa finisce, è arrivato il momento di tirare le somme. Di seguito tutti i numeri della Lazio nell'anno solare che sta per terminare:

Partite: 45 (Serie A, Coppa Italia, UEFA Europa League)

Vittorie: 17

Pareggi: 16

Sconfitte: 12

Gol fatti: 56

Gol subiti: 44

Punti in campionato: 54

Capocannoniere: 8 Mattia Zaccagni

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.