Lazio, Provstgaard su Sarri: "Mi sta facendo crescere: nel calcio e non solo"

Oliver Provstgaard ha spiegato come Maurizio Sarri non sia solo un maestro di calcio e che grazie a lui sta crescendo anche sotto altri aspetti

Oliver Provstgaard quest'anno ha un'occasione d'oro: quella di migliorare e fare uno step importantissimo per la sua carriera. Il giovane difensore danese ha già dimostrato di avere ottime qualità difensive, ma con Sarri in panchina e con il suo lavoro quotidiano può costruirsi le basi per un grande salto di qualità.

Nonostante non sia un titolare della Lazio, il lavoro che Provstgaard svolge quotidianamente sul campo con il Comandante è a dir poco prezioso. La sua crescita, infatti, passa anche per la tattica costante e quotidiana e il frutto di quel che sta seminando presto verrà raccolto.

LE PAROLE DI PROVSTGAARD - Nell'intervista rilasciata a Samuele Mandarò, match analyst che ha condotto un'analisi sulla fase difensiva della Lazio di Maurizio Sarri, Provstgaard ha sottolineato come nell'arco di questi mesi sia migliorato sotto molti punti di vista e non solo relativi al calcio: "Sono cresciuto sotto tanti aspetti con Sarri e non solo calcistici".