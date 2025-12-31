Lazio, Dalla Palma: "Martìn non migliora. Castellanos? Spero che..."

Alberto Dalla Palma ai microfoni di Radio Laziale ha fatto il punto in casa Lazio, tra potenziali ballottaggi in vista di Napoli e il mercato

Alberto Dalla Palma, nell'ultimo giorno dell'anno, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare dei possibili ballottaggi in vista della partita tra Lazio e Napoli, in programma il 4 gennaio presso lo Stadio Olimpico di Roma e dei nomi di mercato usciti negli ultimi giorni.

BALLOTTAGGI - "Non credo che Isaksen dopo 20 giorni sia già pronto per fare 90 minuti, massimo 30. L'errore della scorsa partita pesa, ma sappiamo già che non è uno che ha feeling col gol, quindi mi aspetto Cancellieri con Isaksen che subentra. Noslin ha fatto bene a Udine, soprattutto nel primo tempo. Poteva sfruttare meglio qualche pallone, ma credo che pesi anche la decisione su Castellanos in tema mercato. Se si è già deciso, Noslin per me parte al 100% titolare. Un ballottaggio a sorpresa potrebbe essere tra Pellegrini e Lazzari. Lì c'è Neres che è uno rapido e tecnico e non vedo Pellegrini vincente nel duello con lui, quindi è possibile che per gestirlo si metta Marusic a sinistra e quindi Lazzari a destra".

MERCATO - "Spero che la società abbia già capito che fare col Taty, ma non puoi venderlo se poi arriva uno uguale o inferiore. A questo punto me lo tengo. Martin non mi sembra migliorativo rispetto a quello che già c'è con la Lazio. È vero che è un'arma in più dai piazzati, ma lo fa pure Pellegrini, non ha nulla in più. Sono tanti i nomi usciti fuori che non cambierebbero nulla, come ad esempio Ilic. Per me l'unico che apporterebbe qualcosa e ti fa fare un salto di qualità è Samardzic. Qui troverebbe spazio e con Sarri potrebbe migliorare tantissimo".