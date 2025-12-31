Ex Lazio | Luiz Felipe può tornare in Italia: lo rivuole Tare al Milan

TUTTOmercatoWEB.com

Il Milan è a caccia di un difensore. È noto il nome di Gila della Lazio, che è in scadenza di contratto a giugno 2027 e che l'ora direttore sportivo rossonero Tare aveva portato nella Capitale nel 2022. In lista però ci sarebbero anche altri nomi.

Oltre a Kim Min-jae del Bayern Monaco, a Disasi del Chelsea e a Sule del Borussia Dortmund, nel mirino della società rossonera ci sarebbe anche Luiz Felipe. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrale della Lazio è un pallino di Tare, hanno lavorato insieme per diversi anni.

Oggi è al Rayo Vallecano, in Spagna, di rientro da un infortunio. Il rapporto con il diesse rossonero però potrebbe essere freddo visto che l'italo-brasiliano aveva lasciato la Lazio a parametro zero. Resta comunque un nome da seguire.