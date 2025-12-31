NEWS | Niente botti a Roma a Capodanno: Gualtieri firma l'ordinanza
31.12.2025 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Stop a botti, petardi e fuochi d’artificio. Così ha deciso il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nell’ordinanza “anti botti” valida dalle ore 00:01 del 31 dicembre 2025 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2026. Il divieto, nello specifico, riguarda l'uso di “materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti e razzi (in particolare le categorie F2 e F3), anche se di libera vendita... <<< CAPODANNO A ROMA >>>
Jessica Reatini
