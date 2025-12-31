Calvarese su Rocchi e Lazio: "Si è sbagliato tanto, vedo decisione diverse e.."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai taccuini de La Repubblica, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha parlato della risposta di Rocchi alla Lazio e delle ultime prestazioni dei direttori di gara in Serie A. Di seguito le sue parole.

"Come arbitri, stiamo facendo una stagione al di sotto delle aspettative. Si è sbagliato tanto e si continua a sbagliare. Vedo decisioni molto diverse per episodi simili, e c'è un evidente problema di Var. È giusto dire che gli arbitri sbagliano troppo, ma sono d'accordo con Rocchi: criticarne la buona fede come si fa da noi è sbagliato e fa male al nostro calcio".

"Rocchi è il designatore da 5 anni, e come un allenatore ha le sue responsabilità per il rendimento della propria squadra, e credo con forza che sia sbagliatissimo personalizzare la questione arbitrale e prendersela con i singoli arbitri, sostenendo che siano incapaci. Sono selezionati fra migliaia di aspiranti".