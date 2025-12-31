Lazio, Di Tommaso lascia la Casertana: altro prestito in vista
31.12.2025 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo una prima parte di stagione con la maglia della Casertana, otto presenze totali, ma appena 93 minuti in campo, per il centrocampista esterno Leonardo Di Tommaso ci sarà un’altra avventura in Seriie C.
Il classe 2005 infatti tornerà alla Lazio per fine prestito per poi essere girato a un altro club sempre nel Girone C della terza serie. Di Tommaso infatti, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, andrà a rinforzare l’Audace Cerignola.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.