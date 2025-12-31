Simonelli, dalla PEC della Lazio alla cena con Gravina: "Mi auguro che..."
La Lazio chiude l'anno dannandosi per gli episodi arbitrali che stanno complicando notevolmente la sua stagione. La PEC inviata alla Lega di Serie A ha fatto rumore, con il presidente Ezio Simonelli che ha risposto invitando la società biancoceleste a muovere denuncia se ritiene che ci sia qualcosa di più grande di semplici sviste.
SIMONELLI A CENA CON GRAVINA - Una volta archiviato il caso, però, anche per Simonelli è arrivato il momento di festeggiare. Il numero uno del massimo campionato di calcio nazionale si è recato presso il celebre ristorante di Nusr Salt Bae per una cena a base di carne insieme a Gabriele Gravina, avversario politico-calcistico di Lotito e numero uno del calcio italiano.
LE PAROLE DI SIMONELLI - Al termine della cena Simonelli si è lasciato andare anche a un augurio: "Il nostro desiderio è che l'Italia possa andare al Mondiale", prima di esprimere la propria gioia per aver conosciuto Nusr Salt Bae.