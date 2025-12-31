Simonelli, dalla PEC della Lazio alla cena con Gravina: "Mi auguro che..."

Simonelli, in vista della fine dell'anno, si è recato a cena con Gabriele Gravina da Salt Bae, rilasciando anche delle dichiarazioni
31.12.2025 19:46 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Simonelli, dalla PEC della Lazio alla cena con Gravina: "Mi auguro che..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio chiude l'anno dannandosi per gli episodi arbitrali che stanno complicando notevolmente la sua stagione. La PEC inviata alla Lega di Serie A ha fatto rumore, con il presidente Ezio Simonelli che ha risposto invitando la società biancoceleste a muovere denuncia se ritiene che ci sia qualcosa di più grande di semplici sviste. 

SIMONELLI A CENA CON GRAVINA - Una volta archiviato il caso, però, anche per Simonelli è arrivato il momento di festeggiare. Il numero uno del massimo campionato di calcio nazionale si è recato presso il celebre ristorante di Nusr Salt Bae per una cena a base di carne insieme a Gabriele Gravina, avversario politico-calcistico di Lotito e numero uno del calcio italiano.

LE PAROLE DI SIMONELLI - Al termine della cena Simonelli si è lasciato andare anche a un augurio: "Il nostro desiderio è che l'Italia possa andare al Mondiale", prima di esprimere la propria gioia per aver conosciuto Nusr Salt Bae. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.