Lazio, Cardone sul mercato: "Priorità alla mezzala. Insigne? É un mistero"

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Giulio Cardone ha parlato del mercato della Lazio, rivelando le priorità di Sarri e soffermandosi sulla situazione legata all'arrivo di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole:

“Raspadori la Roma lo vuole già da tempo e lo vorrebbe in campo alla prossima di campionato. Sarri non sarà contento, l’ex Napoli per lui era il primo obiettivo. Questo mercato non parte bene. Io molto pragmaticamente oggi non ho scritto di mercato. La buona notizia è Nicolò Rovella che sta per tornare, può essere lui intanto il rinforzo. Io credo che due cose la Lazio le farà, ma non credo che i nomi saranno questi. La Lazio sta lavorando su due profili che vanno poi scoperti. Bisogna capire la situazione Insigne. Non è una priorità per Sarri ma il mister conta di averlo in rosa. Lui ha un accordo con Lotito, vedremo. Per quanto riguarda il centrocampo non so se si riuscirà ad arrivare a profili come quello di Samardzic".

"Non credo arriveranno acquisti i primi di gennaio. Ero convinto che questa settimana Insigne si sarebbe già allenato a Formello. Fabiani pensa che siano più funzionali altri giocatori. Lotito lo ha promesso a Sarri e al calciatore stesso. Questo è un bel mistero. Il ds preferirebbe Daniel Maldini, anche perché con l’Atalanta c’è una buona sinergia. Sarri ha dichiarato che Insigne non è una priorità, come può essere invece la mezzala. Samardzic può dare qualità e garantire assist e gol, cosa che al momento in rosa non c’è”.