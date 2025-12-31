Calciomercato Lazio | Manna sul futuro di Lucca: "Ecco il nostro piano"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto chiarezza sul futuro di Lorenzo Lucca, attaccante accostato anche alla Lazio

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il nome di Lorenzo Lucca è rimbalzato in casa Lazio nelle ultime ore. La società biancoceleste è a caccia di un attaccante che possa sostituire il Taty Castellanos, qualora l'attaccante argentino dovesse partire. Il profilo dell'ex Udinese, oggi in forza al Napoli, piace alla società e potrebbe rappresentare anche un'occasione di mercato (se dovesse muoversi in prestito), soprattutto dopo quanto emerso nell'ultima intervista rilasciata da Giovanni Manna, ai taccuini del Corriere dello Sport. Riguardo a Lucca il direttore sportivo napoletano non ha nascosto le difficoltà che sta facendo in casa azzurra, esprimendosi anche sul suo futuro.

MANNA SU LUCCA - "Lorenzo, in carriera, è sempre stato un diesel: a Napoli ci sono le condizioni di fare bene perché il gruppo è davvero una famiglia, l’allenatore è top, lo staff è top e persone a supporto come Oriali sempre presenti. Non riuscire vuol dire che forse non ci stai mettendo tutto, Lorenzo lo sa. La maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisci a vincere: c’è chi lo capisce subito e chi ha bisogno di più tempo.

IL FUTURO DI LUCCA - "Se può andare via a gennaio? Bisogna provare a migliorare la squadra e non peggiorarla, ma gli scenari sono tutti aperti. Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità. Scambio con la Roma per Dovbyk? Al momento non è una strada percorribile".

LE STRATEGIE DEL NAPOLI - "Per inserire un calciatore bisogna fare spazio nella rosa a livello economico. Per noi è un paradosso, (il saldo zero, ndr) per il patrimonio netto e la solidità che abbiamo. Il presidente e l’ad Chiavelli ci stanno lavorando, siamo fiduciosi: sono loro ad aver portato il club a certi livelli. Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri: non so se ci riusciremo, ma ci proveremo. Gennaio è sempre rischioso, l’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza. I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni".