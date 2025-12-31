Calciomercato Lazio | Asse con il Genoa: si lavora su Martin e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Intreccio di mercato tra Lazio e Genoa. Si lavora su più fronti e su più ruoli: come riportato da il Corriere dello Sport, lunedì mattina il diesse rossoblù Diego Lopez ha incontrato quello biancoceleste Angelo Fabiani in un albergo di Roma. Si è parlato soprattutto di Mandas, che per i genoani può tornare di moda se dovesse sfumare Perin. Ci sta pensando anche la Juventus.

Portieri e non solo: la Lazio ha chiesto anche Martin e Venturino. Il primo è da tempo nella lista del club di Formello, è in scadenza a giugno e può diventare un'occasione in caso di partenza di Nuno Tavares; il secondo, invece, è un profilo molto più giovane (classe 2006) e un esterno d'attacco.

Un altro nome che intriga Lotito e Fabiani poi è quello di Valentin Carboni, sempre del Genoa. A gennaio l'argentino rientrerà all'Inter dal prestito, ma è destinato a ripartire immediatamente. Ci sta riflettendo anche la Lazio.