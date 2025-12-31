Caos arbitri! La politica reagisce: avviata un'interrogazione parlamentare

In questi giorni è stata avviata un'interrogazione parlamentare in merito a quanto sta succedendo all'interno del mondo arbitrale
RASSEGNA STAMPA - Il caso Davis ha fatto un frastuono inimmaginabile in questi giorni. Il tocco con il braccio dell'attaccante dell'Udinese che, 9,2 secondi più tardi, ha portato al gol dell1-1, ha scatenato la furia di una Lazio che si sente defraudata e non si nasconde nella PEC di protesta inviata alla Lega di Serie A.

La società biancoceleste chiede chiarimento e rispetto, facendo riferimento a degli episodi arbitrali che non sono più identificabili come "casuali". L'allusione a un complotto Simonelli l'ha sviata invitando la Lazio a denunciare, Lotito dal canto suo ha smentito ogni riferimento a un piano di penalizzazione studiato e attuato contro la sua squadra. Nel frattempo, i problemi del mondo arbitrale sbarcano anche in politica.

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE - Secondo quanto viene riportato dal Messaggero, sarebbe stata avviata un'interrogazione parlamentare del deputato del Pd, Anthony Barbagallo. Quest'ultimo avrebbe chiesto delle risposte al Ministro dello Sport e Giovani Andrea Abodi in merito all'indipendenza del sistema arbitrale dalla governance del calcio italiano. Un'interrogazione che pone le sue radici nell'indagine condotta nei confronti del Presidente dell'AIA, Antonio Zappi

