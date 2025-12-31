Gila per convincere Tare su Loftus-Cheek. E la Lazio cerca un difensore...
RASSEGNA STAMPA - Occhi puntati anche sulla difesa. "La Lazio si è attivata per cercare un difensore centrale", scrive Il Corriere dello Sport. Un segnale in vista delle nuove possibili uscite e sui ruoli in cui bisognerà lavorare.
In particolare va seguita con attenzione la situazione legata a Gila. Da tempo il Milan è interessato al suo profilo, è un pupillo di Tare, l'aveva portato lui nella Capitale dal Real Madrid nel 2022. Ora è in scadenza con la Lazio nel 2027 e non sembra intenzionato a rinnovare.
Come scrive lo stesso quotidiano, lo spagnolo può essere sacrificato subito con i rossoneri per arrivare a Loftus-Cheek. L'inglese ha un ingaggio altissimo, troppo per Lotito e Fabiani. Ma il suo rapporto con Sarri, con cui ha lavorato al Chelsea, non va sottovalutato. Per questo resta una pista aperta.