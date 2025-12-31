Calciomercato Lazio | Insigne, cosa manca per il suo arrivo? I dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Lorenzo Insigne sta aspettando la Lazio. L'ex capitano del Napoli ha strappato la promessa di Maurizio Sarri, lo ha aspettato per metà stagione rispedendo al mittente ogni genere di offerta, anche dalla Serie A, pur di tornare al suo servizio. Nelle scorse settimane il classe 1991 ha trovato l'accordo con Lotito tanto dal punto di vista economico, quanto sotto quello della durata contrattuale. Ma cosa manca allora per far sì che diventi un nuovo giocatore della Lazio? L'ultima chiamata.
LA CHIAMATA - Nonostante le pressioni del direttore sportivo Fabiani, che continua invano a proporre il profilo di Daniel Maldini, secondo quanto riporta il Messaggero, la scelta della società per rinforzare l'out mancino sarebbe ricaduta su Lorenzo Insigne. Il suo arrivo a Formello, però, non sarebbe previsto nei primi giorni di mercato. Maurizio Sarri è contento di poterlo riabbracciare, ma anche consapevole che non si tratta di una priorità.
SARRIV VUOLE ASPETTARE - Il Comandante vuole essere accontentato prima in altri reparti: dal centrocampo, all'attacco (il sostituto di Castellanos), solo successivamente farà valere la promessa fatta a Insigne aprendogli le porte di Formello. Stando al quotidiano, infatti, il tecnico toscano non avrebbe alcuna intenzione di anticiparne l'arrivo, bruciandosi in partenza il jolly.