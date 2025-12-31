Italia, Gattuso chiama i suoi giocatori. E sullo stage per i playoff...
RASSEGNA STAMPA - Attesa per i playoff. A marzo l'Italia saprà se quest'estate andrà o meno al Mondiale. Gli azzurri si giocano tutto prima nella semifinale contro l'Irlanda del Nord e poi (si spera) nella finale contro una Galles e Macedonia.
I giorni decisivi si avvicinano. Qualche mese fa era spuntata anche l'idea di un possibile stage a Coverciano per aiutare Gattuso e compattare il gruppo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, però, al momento tutto tace.
Il ct al momento sta solo parlando al telefono con i suoi giocatori, che poi incontrerà a gennaio. L'Italia, inoltre, il 12 febbraio prenderà parte anche al sorteggio della Nations League 2026/27: siamo in seconda fascia.
