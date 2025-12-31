Napoli, Manna invia un messaggio per Sarri: "Lo vogliamo in panchina!"
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri a breve tornerà a guidare l'allenamento. Il tecnico toscano sta smaltendo i postumi dell'intervento di ablazione transcatetere svolto con tecnologia PFA, presso il Policlinico Tor Vergata, a seguito di una fibrillazione atriale. Questo pomeriggio il Comandante sarà in panchina per guidare l'ultima sessione di allenamento del 2025, quando proseguirà la preparazione in vista della partita di domenica contro il Napoli.
A proposito della sfida contro il club partenopeo, a pochi giorni dall'esordio nel nuovo anno e ancor meno dall'inizio del mercato, è intervenuto ai taccuini del Corriere dello Sport il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna che ci ha tenuto a fare gli auguri di pronta guarigione a Sarri.
LE PAROLE DI MANNA PER SARRI - "Ci tengo a fare a Sarri gli auguri di un recupero velocissimo: lo aspettiamo, lo vogliamo subito in panchina".