Lazio, Ianni spiega: "Perché difendiamo a quattro? C'è un motivo preciso..."
La fase difensiva della Lazio è tra le migliori d'Europa. Ma con Sarri in panchina non è di certo una novità. Il tecnico toscano ha un'attenzione maniacale per i concetti difensivi e i risultati si vedono nei 9 clean sheet in campionato, 10 stagionali, ottenuti dai biancocelesti.
L'ANALISI DIFENSIVA DELLA LAZIO - Ad analizzare da vicino i risultati del lavoro del Comandante è stato il match analyst Samuele Mandarò che, dopo aver proposto la sua lettura, sul proprio profilo Instagram ha riportato le parole di Marco Ianni.
LA SPIEGAZIONE DI IANNI - Il vice allenatore di Sarri ha spiegato in particolar modo il motivo per cui, in un calcio che tende sempre di più a difendere con cinque uomini in linea, la Lazio mantenga la linea a quattro. "Mantenere un certo ordine, mantenere la distanza tra i reparti e questo porta dei benefici sia nella fase di possesso, sia in quella di non possesso".