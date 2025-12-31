Lazio, Ianni spiega: "Perché difendiamo a quattro? C'è un motivo preciso..."

Marco Ianni, vice allenatore di Sarri, ha spiegato i motivi per cui la Lazio insista con la difesa a 4 in un calcio sempre più tendente ai 5 difensori
31.12.2025 13:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Ianni spiega: "Perché difendiamo a quattro? C'è un motivo preciso..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

La fase difensiva della Lazio è tra le migliori d'Europa. Ma con Sarri in panchina non è di certo una novità. Il tecnico toscano ha un'attenzione maniacale per i concetti difensivi e i risultati si vedono nei 9 clean sheet in campionato, 10 stagionali, ottenuti dai biancocelesti.

L'ANALISI DIFENSIVA DELLA LAZIO - Ad analizzare da vicino i risultati del lavoro del Comandante è stato il match analyst Samuele Mandarò che, dopo aver proposto la sua lettura, sul proprio profilo Instagram ha riportato le parole di Marco Ianni. 

LA SPIEGAZIONE DI IANNI - Il vice allenatore di Sarri ha spiegato in particolar modo il motivo per cui, in un calcio che tende sempre di più a difendere con cinque uomini in linea, la Lazio mantenga la linea a quattro. "Mantenere un certo ordine, mantenere la distanza tra i reparti e questo porta dei benefici sia nella fase di possesso, sia in quella di non possesso".

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.