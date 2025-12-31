Juve, Perin resta: non andrà al Genoa. Ora Mandas e Leali...
RASSEGNA STAMPA - No della Juventus. Si è freddata all'improvviso la pista che avrebbe riportato Perin a vestire la maglia del Genoa. Nelle ultime settimane la possibilità era diventata concreta, ma alla fine la società bianconera ha rispedito al mittente la proposta rossoblù.
Come riportato da Tuttosport, il club ha chiuso le porte alla partenza del secondo portiere, nonostante avesse già un accordo con il Grifone da tempo. Mancava solamente l'accordo tra le due società, che alla fine non è arrivato: il Genoa aveva proposto un indennizzo quasi simbolico, la Juve si aspettava un'offerta più alta.
La questione riguarda anche il futuro di Mandas e Leali, entrambi nel mirino della Juventus. In caso di partenza di Perin, la Vecchia Signora avrebbe cercato un accordo per il portiere della Lazio. Difficile ora che possa finire in bianconero; più probabile, invece, uno scambio con il Grifone.