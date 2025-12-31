Lazio, Petrucci (Sky): "Martin, c'è una trattativa! Per Samardzic..."

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto in casa Lazio sui possibili movimenti di mercato che avverranno a gennaio
31.12.2025 13:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Petrucci (Sky): "Martin, c'è una trattativa! Per Samardzic..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul mercato in casa Lazio. Il giornalista di Sky Sport ha spiegato la situazione intorno ad Aaron Martìn, terzino gradito a Maurizio Sarri, sulla cessione di Castellanos e sui possibili ingresso in rosa di Samardzic e Insigne.

MARTIN E MANDAS - "Per Martìn c’è una trattativa tra Lazio e Genoa, lui ha il contratto in scadenza ed è la prima scelta della Lazio per il ruolo di terzino sinistro. Con il Genoa si sta parlando anche di uno scambio di prestiti tra Leali e Mandas, in questo modo puoi far giocare Mandas e avere un secondo portiere affidabile.

INSIGNE - "Su Insigne non è cambiato nulla rispetto a qualche mese fa, c’è un accordo economico tra Lazio e giocatore, la Lazio sta aspettando perchè in società stanno studiando anche nomi più giovani come Maldini. Sarri vorrebbe Insigne, ma neanche per lui è una priorità, prima di tutto vuole una mezz’ala e vedere la situazione del centravanti, Insigne puó essere la ciliegina finale".

CASTELLANOS "Il Flamengo ha fatto un’offerta alla Lazio in estate, per ora non è arrivato nessun rilancio, se fosse arrivato intorno ai 25 milioni la Lazio lo avrebbe accettato".

SAMARDZIC "La Lazio adesso ha dei rapporti discreti con l’Atalanta, ma Samardzic sempre 20 milioni costa e la Lazio prima deve cedere". 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.