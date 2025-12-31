Lazio, Petrucci (Sky): "Martin, c'è una trattativa! Per Samardzic..."

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto in casa Lazio sui possibili movimenti di mercato che avverranno a gennaio

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul mercato in casa Lazio. Il giornalista di Sky Sport ha spiegato la situazione intorno ad Aaron Martìn, terzino gradito a Maurizio Sarri, sulla cessione di Castellanos e sui possibili ingresso in rosa di Samardzic e Insigne.

MARTIN E MANDAS - "Per Martìn c’è una trattativa tra Lazio e Genoa, lui ha il contratto in scadenza ed è la prima scelta della Lazio per il ruolo di terzino sinistro. Con il Genoa si sta parlando anche di uno scambio di prestiti tra Leali e Mandas, in questo modo puoi far giocare Mandas e avere un secondo portiere affidabile.

INSIGNE - "Su Insigne non è cambiato nulla rispetto a qualche mese fa, c’è un accordo economico tra Lazio e giocatore, la Lazio sta aspettando perchè in società stanno studiando anche nomi più giovani come Maldini. Sarri vorrebbe Insigne, ma neanche per lui è una priorità, prima di tutto vuole una mezz’ala e vedere la situazione del centravanti, Insigne puó essere la ciliegina finale".

CASTELLANOS - "Il Flamengo ha fatto un’offerta alla Lazio in estate, per ora non è arrivato nessun rilancio, se fosse arrivato intorno ai 25 milioni la Lazio lo avrebbe accettato".

SAMARDZIC - "La Lazio adesso ha dei rapporti discreti con l’Atalanta, ma Samardzic sempre 20 milioni costa e la Lazio prima deve cedere".