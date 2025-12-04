Ex Lazio, Muriqi da urlo! I suoi numeri in Liga sono pazzeschi

Vedat Muriqi continua a migliorarsi con la maglia del Maiorca, quest'anno solo Kylian Mbappé è riuscito per il momento a fare meglio dell'ex Lazio

La storia di Vedat Muriqi è a dir poco particolare. L'attaccante kosovaro che nell'estate del 2020 aveva attirato l'attenzione della Lazio a suon di gol con il Fenerbahce, in Italia non è mai riuscito a confermare le proprie qualità offensive, arrivando a segnare appena due reti in quasi 50 apparizioni con indosso la maglia biancoceleste.

L'ESPLOSIONE AL MAIORCA - La sua cessione al Maiorca nel 2022 era stata letta come miracolosa da parte di tutto l'ambiente laziale, che mai avrebbe immaginato un rendimento in Spagna come quello che sta avendo negli ultimi anni. In 131 presenze, infatti, Vedat Muriqi è riuscito a segnare ben 42 gol, con una media di poco più di 13 reti per ogni stagione. E all'età di 31 anni Muriqi non sembra aver intenzione di fermarsi.

UNA STAGIONE PAZZESCA DI MURIQI - In Spagna, più precisamente al Maiorca, avrebe trovato la sua comfort zone e in questa stagione sembrerebbe essere riuscito a fare uno step in più rispetto al passato. In appena 13 partite giocate in campionato, infatti, l'ex attaccante della Lazio ha segnato 8 gol su 15 complessivi del Maiorca, punendo anche difese come quelle del Real Madrid e dell'Atletico Madrid e conquistando il secondo posto nella classifica marcatori della Liga, alle spalle solo Kylian Mbappé (16).