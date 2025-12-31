Lazio, Noslin esalta Sarri: "Sto migliorando! Lavorando con lui..."

Tijjani Noslin ha raccontato in un'intervista gli aspetti sotto i quali è migliorato di più lavorando con Maurizio Sarri tutti i giorni

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è stato fondamentale per tanti calciatori. Per qualcuno ha decretato il loro futuro, convincendoli a restare nella Capitale. Per altri ne ha determinato la crescita. Uno dei giocatori che sotto la gestione del Comandante è cresciuto di più, soprattutto nelle ultime partite, è Tijjani Noslin.

SARRI HA VALORIZZATO NOSLIN - L'attaccante olandese, nonostante lo scetticismo iniziale sul suo ruolo, si è messo al servizio di Sarri e quest'ultimo è stato in grado di studiarlo, conoscerlo e valorizzarlo al massimo. I risultati sono stati evidenti e oggi, in vista della seconda parte di stagione, la Lazio può contare su un attaccante in più.

LE PAROLE DI NOSLIN - Intervistato dal match analyst Samuele Mandarò, nel corso di un'analisi svolta sul lavoro dell'allenatore biancoceleste, Noslin ha svelato gli aspetti sui quali è migliorato lavorando con Maurizio Sarri: "Sicuramente la fase difensiva e i movimenti tattici. Devi stare in posizione, essere molto concentrato sulla difesa".