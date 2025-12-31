Serie A, Simonelli spopola anche sui social: ecco perché
Dopo le dichiarazioni rilasciate lunedì sulla pec della Lazio e sul futuro del calcio italiano, Ezio Maria Simonelli fa parlare ancora di lui. Nessuna nuova rettifica, ma un video diventato virale che vede il presidente della Lega Serie A a cena dal famoso chef Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae. Simonelli, infatti, è finito nel video del famosissimo influencer che conta 52 milioni di follower solo su Instagram.
Una cena che vede protagonista lui insieme a Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Una serata che si è tenuta nel locale del cuoco turco a Dubai dove Simonelli ha avuto modo di ritirare un premio. Una tavolata con i capi del nostro calcio a cena insieme in cui si complimentano con Gökçe, diventato famosissimo per la preparazione e la stagionatura della carne e per il gesto nell'aggiunta del sale che lo ha reso virale dal 2017.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.