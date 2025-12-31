Lazio, Isaksen e l'importanza della famiglia: "Mi stanno sempre vicino..."

TV MIDTVEST sveglia Gustav Isaksen. Tutto è accaduto nel giorno libero concesso da Sarri alla Lazio: la madre del danese, Mari Isaksen, ha parlato con il figlio appena sveglio su richiesta del giornalista Dan Sørensen. "Dan, è il mio giorno di riposo. - dice Isaksen dal letto - Avevo messo la sveglia alle 5...". "Beh, sono già le 5:10", lo corregge subito la madre. "Dai Dan, dormo ancora un'ora", risponde ridendo l'esterno biancoceleste.

Mentre Mari prepara la colazione, Isaksen spiega l'importanza di avere i suoi cari vicini: "Ho la famiglia migliore del mondo e amo quando vengono a trovarmi". E la madre aggiunge: "Mi manca ogni giorno, per questo abbiamo stabilito una regola: dobbiamo scendere qui in Italia a trovarlo una volta al mese. Penso sia importante, mi piace poter essere ancora una parte fondamentale della vita di Gustav".

"Vengono per vedere una partita o anche solo per un saluto veloce. È davvero bello che mi sostengano così tanto nel mio lavoro e che si godano il tempo qui. Per quanto mi riguarda, possono venire quando vogliono, ma dobbiamo far quadrare i viaggi con i loro impegni. Per il calcio, i miei genitori mi hanno sempre detto: 'Fai quello che ti rende felice'. Ci sono sempre stati a fare il tifo per me e ogni volta che ne ho avuto bisogno", sottolinea l'attaccante della Lazio.