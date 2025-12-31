Lazio, Marusic sul lavoro di Sarri: "Si concentra soprattutto su un aspetto"

Adam Marusic, nel corso di un'analisi tattica sulla Lazio e sulla sua fase difensiva, ha svelato i segreti del lavoro sul campo di Maurizio Sarri

Se c'è uno giocatore nella rosa della Lazio che per Sarri è quasi intoccabile, quello è Adam Marusic. Il terzino montenegrino è sempre stato un titolare con il Comandante, più di Lazzari e anche più del pupillo Hysaj. A destra o a sinistra Marusic è sempre stato in campo e anche nel corso di questa stagione, la prima dal suo ritorno panchina, le cose non sono cambiate.

Marusic è una certezza per disponibilità, per conoscenze tattiche e per rendimento. Non eccelle, ma non demerita ed è un calciatore prezioso per ogni allenatore, come dimostra la sua costante titolarità alla Lazio.

LE PAROLE DI MRUSIC - Nell'intervista rilasciata al match analyst Samuele Mandarò, durante un'analisi tattica sulla fase difensiva della Lazio, Marusic ha raccontato il lavoro costante che la squadra sta facendo al servizio di Sarri, segreto dei miglioramenti costanti che si stanno registrando: "Tatticamente stiamo facendo tanto ogni giorno".