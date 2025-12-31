Calciomercato Lazio | Tutti vogliono Samardzic: spunta anche la Juve
RASSEGNA STAMPA - La fila cresce ogni giorno che passa. Tutti guardano a Bergamo, in casa dell'Atalanta. C'è un Samardzic scontento, in partenza da quest'estate, che trova poco spazio anche con Palladino. La Serie A osserva, si informa e si interessa. Non solo la Lazio, a caccia di una mezzala di qualità: sono tante le squadre che hanno messo gli occhi sul serbo.
A partire dalla Fiorentina, che avrebbe chiesto informazioni così come il Napoli di Conte, in piena lotta per lo Scudetto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, alla lista si sarebbe aggiunta anche la Juventus. La Vecchia Signora può affondare il colpo in caso di partenza di Miretti, nelle ultime settimane accostato proprio alla Lazio.
L'ex Udinese può diventare una carta offensiva in più per Spalletti, la cui priorità però pare essere sempre Frattesi dell'Inter. I bianconeri, comunque, restano vigili e seguono con attenzione la sua situazione.