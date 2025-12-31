Lazio, Sarri e i suoi talismani: contro il Napoli ha due assi da giocarsi

Maurizio Sarri sa di poter contare su due talismani contro il Napoli: Noslin e Isaksen sperano di poter fare di nuovo la differenza
31.12.2025 12:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sarri e i suoi talismani: contro il Napoli ha due assi da giocarsi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Conservateli con cura, in uno scatolone con la scritta fragile. Gustav Isaksen e Tijjani Noslin sono i due calciatori da preservare in vista della partita di domenica tra Lazio e Napoli. La squadra di Sarri vuole iniziare il Capodanno con i botti. Vuole far più rumore di una mezzanotte sotto l'ombra del Vesuvio. E per riuscirci avrà bisogno anche di loro.

ISAKSEN - L'esterno danese torna a disposizione e spera in un'occasione dal 1'. Già contro l'Udinese aveva fatto il suo ingresso in campo, divorandosi sotto porta l'occasione dello 0-2 che avrebbe chiuso la partita. Dopo Pisa, Bologna e ora anche Udinese, contro il Napoli, se chiamato in causa da titolare, non potrà più permettersi errori di questo genere.

NOSLIN - Noslin, invece, merita una conferma. Partito titolare al Bluenergy Stadium ha fatto ciò che i suoi compagni di reparto non erano riusciti a fare in precedenza. Ha creato occasioni da gol (sfiorando il palo su una e venendo murato dal difensore sull'altra). Si svincolava dalla marcatura e veniva a giocare il pallone in mezzo al campo mandando in porta anche i suoi compagni. Un lavoro prezioso che potrebbe rivelarsi fondamentale contro il Napoli, una delle sue vittime preferite.

NOSLIN E ISAKSEN CONTRO IL NAPOLI - Nella scorsa stagione, infatti, tanto lui, quanto Isaksen hanno dimostrato di avere un feeling particolare con i campani. Noslin con la sua unica tripletta in Italia e con la Lazio ha eliminato la squadra di Conte dalla Coppa Italia. Pochi giorni più tardi Isaksen ha deciso - su assist sempre di Noslin - la partita del Maradona, con un grande gol dal limite. Ancora Isaksen, il 15 febbraio all'Olimpico, ha sbloccato il match di ritorno dopo pochi minuti scaricando un missile dalla distanza e segnando il primo gol del 2-2 finale. Prestazioni che hanno fatto la differenza e che Sarri spera possano replicare tra una settimana, quando ci sarà bisogno dell'impresa per battere il Napoli all'Olimpico. 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.