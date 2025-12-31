Lazio, Sarri è pronto a tornare! Guiderà l'allenamento a Formello
RASSEGNA STAMPA - Il 2025 si chiude con una buona notizia. Sarri è pronto a tornare in campo a Formello, guiderà l'ultima seduta di allenamento dell'anno solare di oggi pomeriggio prima del giorno di riposo di giovedì concesso alla squadra, come riportato da Il Corriere dello Sport.
Dopo l'operazione programmata di "ablazione transcatetere" e soli due giorni di riposo, il tecnico sarà al fianco di tutto il suo staff per seguire il lavoro della Lazio verso il Napoli. Ci sarà anche nella doppia seduta di venerdì e alla rifinitura di sabato pomeriggio, oltre che domenica all'Olimpico regolarmente in panchina.
Nel pomeriggio, quindi, riabbraccerà tutto il suo gruppo per continuare a lavorare in vista della prima partita del nuovo anno. A Roma arriverà la sua ex squadra, il Napoli di Conte. Impossibile mancare all'appuntamento.