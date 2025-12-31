Calciomercato Lazio | Sarri scarta tre attaccanti: ecco il suo profilo ideale

Maurizio Sarri sa bene cosa vuole per rinforzare il proprio attacco qualora Castellanos dovesse partire: il Comandante ha fatto il suo identikit

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato di gennaio inizia tra due giorni e in casa Lazio sono in corso le solite riflessioni. Si partirà dalle cessioni per arrivare agli acquisti. Uno dei reparti dove si lavorerà maggiormente sarà l'attacco. È da qui che la Lazio cercherà di garantirsi i maggiori introiti, partendo dalla cessione del Taty Castellanos. L'attaccante argentino piace al Flamengo - che sta lavorando anche su Kaio Jorge -, al West Ham - che come vi abbiamo anticipato in esclusiva ha però altre priorità - e ora anche al Leeds.

TRE NOMI SCARTATI - Una sua possibile partenza implica la scelta immediata di un potenziale sostituto, ma i nomi presentati oggi a Maurizio Sarri non l'hanno convinto. Non affascina il profilo di Lucca, così come quello di Pinamonti, tanto meno Piccoli. Il Comandante non vuole attaccanti fisici e statici, preferisce giocatori che interpretino il ruolo con maggiore dinamicità e imprevedibilità. Il nome presentato alla Lazio è quello di Giacomo Raspadori, ma è molto vicino alla Roma. Servirà fare un'ulteriore ricerca, maggiormente accurata, per individuare il profilo tipo.

INSIGNE - Nel frattempo, l'attenzione è su Lorenzo Insigne. Sarri lo vuole, ma non ora. L'esterno ex Napoli e Toronto è pronto a sbarcare a Formello, ma dev'essere la ciliegina sulla torta, non l'unico innesto richiesto dall'allenatore. La priorità oggi non è un esterno mancino, ma intervenire là dove mancano elementi. Serve un centrocampista, serviranno un terzino e un attaccante se le cessioni di Tavares e Castellanos dovessero concretizzarsi.