Calciomercato Lazio | Gli ordini da Cortina: prima le cessioni!
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è riuscita a ottenere il mercato libero. La società biancocelete ha ottenuto un verdetto positivo dalla nuova commissione. Tuttavia, le ultime e inattese novità non spostano l'attenzione della dirigenza.
PRIMA LE CESSIONI - Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, dalla sua abitazione a Cortina il presidente Claudio Lotito ha dato mandato ad Angelo Fabiani di concentrarsi prima sulle cessioni, poi sull'arrivo di nuovi innesti. Nonostante lo sblocco completo del mercato, infatti, la Lazio avrà bisogno di aumentare i propri ricavi e diminuire i costi per avvicinarsi entro il 30 marzo al nuovo indicatore del costo del lavoro allargato.
IL NUOVO INDICATORE - Quest'ultimo, nonostante il vano tentativo delle società di mantenerlo all'80%, in vista della prossima estate scenderà al 70%, creando non poche difficoltà ai biancocelesti e a tutte le società di Serie A. Una notizia tutt'altro che felice per Maurizio Sarri. Il Comandante sperava in un inizio di mercato con i botti, ma il 2026 non si differenzierà dagli altri anni. La Lazio darà priorità alle cessioni, poi si parlerà di acquisti.