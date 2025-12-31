Roberto Carlos operato al cuore in Brasile: è sotto osservazione

31.12.2025 di Christian Gugliotta
Attimi di paura per Roberto Carlos. L'ex difensore di Inter e Real Madrid si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a causa di un problema cardiaco. Il brasiliano si trova ricoverato in ospedale a San Paolo, Brasile, per precauzione, ma è fuori pericolo di vita.

Roberto Carlos si trovava in vacanza nel suo Paese quando, dopo essersi sottoposto a un controllo per un dolore alla gamba, gli è stato diagnosticato un piccolo coagulo di sangue. A seguito di una risonanza magnetica e altri esami, i medici hanno scoperto che il cuore non funzionava correttamente, optando per un'operazione immediata.

L'ex terzino, così, è finito sotto i ferri per l'inserimento di uno stent, un intervento di routine che sarebbe dovuto durare 40 minuti, ma che, a causa di una complicazione, si è prolungato a quasi tre ore. Il giocatore resterà sotto posservazione per latre 48 ore prima di iniziare la riabilitazione.

