Lazio, il 2026 si apre contro il Napoli: i numeri all'Olimpico contro gli azzurri
La Lazio inaugurerà il proprio 2026 contro il Napoli di Conte. Ancora scottata dal pareggio di Udine, la squadra di Sarri cercherà una reazione, provando a iniziare il nuovo anno al meglio contro una delle squadre più in forma del campionato.
La sfida si preannuncia complicatissima, ma il bilancio dei precedenti sorride ai biancocelesti. Nei 69 incontri tra le due squadre all'Oimpico in Serie A, in fatti, la Lazio ha strappato 28 vittorie, pareggiando in 21 occasioni e incassando 20 sconfitte. Sono inoltre 93 i gol capitolini, contro i 77 partenopei. Questi tutti i numeri della sfida:
Precedenti totali: 168 (53 vittorie Lazio, 52 pareggi, 63 vittorie Napoli)
Ultima vittoria Lazio: 0-1 (08.12.2024)
Ultima vittoria Napoli: 1-2 (03.09.2022)
Ultimo pareggio: 2-2 (15.02.2025)
Gol totali Lazio: 198
Gol totali Napoli: 221
Capocannoniere della sfida: Gonzalo Higuain 12 gol
Vittorie con più gol realizzati in A all`Olimpico: 5-1 Lazio (1994) - 0-4 Napoli (1953)