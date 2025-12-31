Lazio, Romagnoli sta continuando a migliorare con Sarri: le sue parole

Alessio Romagnoli ha spiegato che, da quando è tornato Sarri in panchina, lui sta continuando a crescere difensivamente e non solo

© foto di www.imagephotoagency.it

Migliorare con Maurizio Sarri? Succede anche dopo tanti anni insieme e la prova vivente ha un nome e un cognome: Alessio Romagnoli. Il difensore e leader della Lazio sta continuando a crescere in questa stagione, nonostante abbia già vissuto una stagione e mezzo con il Comandante in panchina.

ROMAGNOLI CRESCE ANCORA - Il numero 13 biancoceleste non ha mai nascosto l'affetto e la stima che lo lega a Sarri, principi che lo hanno portato a mettersi pienamente al suo servizio, sacrificandosi pur di fare un ulteriore step di crescita, anche a 31 anni (li compirà il 12 gennaio).

LE PAROLE DI ROMAGNOLI - Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Samuele Mandarò, match analyst che ha intervistato alcuni protagonisti durante un'analisi social incentrata sulla fase difensiva della Lazio, Romagnoli non è riuscito a indicare un solo aspetto sul quale sta continuando a migliorare con Sarri in panchina: "Dare una sola risposta è difficile (ride, ndr)".